Gabriel Sintes et Marion Monney font coup double

Les meneurs n'ont pas tremblé face au dénivelé. Lors de la deuxième étape du BCN Tour à St-Aubin, Gabriel Sintes et Marion Monney ont été les plus rapides, comme une semaine plus tôt à Marin. Le Rochefortois s'est imposé en 32’05’’, devant Mirko Ratano (32’56’’) et Julien Fleury (33’04’’). Chez les femmes, la Fribourgeoise a enlevé la course en 38’28’’, devant Nathalie Geiser (39’06’’) et Marcela Villalobos Martinez (40’45’’).

A noter que le départ de la course a été repoussé à 19h30 (au lieu de 19h15) et que les derniers sont arrivés (en courant) quelques minutes seulement avant le départ.







La parole aux deuxièmes

Mirko Ratano est le dauphin de Gabriel Sintes lors des deux premières étapes 2024, et le meilleur de la catégorie M20. A St-Aubin, le parcours était compliqué : « C’est parti avec une belle montée, il fallait déjà s’accrocher. A la fin de la grosse montée, j’étais peu fluide ». Mirko Ratano a longtemps bataillé avec Julien Fleury sur cette étape, mais à la fin, « ça s’est joué au mental » selon lui.