Le Neuchallenge est reparti pour un tour

Ce sont des défis contre le chronomètre et soi-même : la 9e édition du Neuchallenge commence vendredi 3 mai. Elle comprendra trois étapes inédites et une classique de derrière les fagots.

La première étape conduira les participants et participantes des Ponts-de-Martel au Petit-Sommartel. Le deuxième défi est vallonnier, entre Buttes et La Robella, alors que le troisième marquera le retour de la terrible ascension de la Grand Vy avec des passages accusant une déclivité de plus de 23%.

L’ascension inédite entre le Pâquier et la Métairie d’Isle constituera le clou final de la saison.

Le Neuchallenge est ouvert aux cyclistes (VTT et route), aux coureurs à pied, ainsi qu’aux spécialistes de ski-roues. On en rappelle le principe, il est simple : durant une période donnée, les athlètes peuvent accomplir autant de fois qu’ils le désirent le parcours proposé et ils poinçonnent aussi bien au départ qu’à l’arrivée leur carte de contrôle. /comm-mne