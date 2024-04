Le titre national pour Loïc Berger

Loïc Berger en or au Tessin ! Le Neuchâtelois s’est offert le titre de champion de Suisse des moins de 18 ans dimanche à Aurigeno lors des championnats nationaux de course d’orientation. Sur un parcours de 3,3 kilomètres composé de 14 postes, l’athlète de Cormondrèche a mis tout le monde d’accord. Le pensionnaire de l’Association neuchâteloise de course d’orientation s’est imposé en 26’08’’ et relègue son premier poursuivant à plus d’une minute. /comm-gjo