Les nageuses du Red-Fish proches de l’exploit

Les filles du Red-Fish Neuchâtel au pied du podium. Ce week-end avaient lieux les finales nationales du championnat de Suisse des clubs de Ligue nationale A et B de natation à Sursee. L’équipe féminine, victorieuse l’année dernière en LNB, a montré qu’il fallait compter sur elle dans l’élite, puisqu’elle a pris la 4e place. Les nageuses neuchâteloises, emmenées par Manon Richard, ont récolté une victoire, quatre deuxièmes places, deux troisièmes rangs, six quatrièmes places et quatre cinquième places. Thaline Beljean, Alena Eggen, Malika Gagnebin, Asia Maddalena, Lisa Piccirilli, Soannah Razakarivony, Loane Richard et Ekaterina Vorobyova terminent ainsi au pied du podium derrière Uster, Genève 1885 et Limmat Sharks Zurich.

Moins de succès pour les hommes

Du côté des messieurs du Red-Fish, le week-end des finales a été un peu plus compliqué. L’objectif de maintenir l’équipe en LNA n’a pas pu être tenu : les nageurs neuchâtelois ont terminé onzièmes du classement, une place synonyme de descente en Ligue nationale B pour 2025. Le club, dans son communiqué transmis ce lundi, nourrit de bons espoirs pour que l’équipe, composée de Alexandre Bialon, Théo Chopard, Naël Gumy, Mathis Gusse, Arnaud Lohri, Hugo Schmitt, Eli Schoeb et Benjamin Theurillat, puisse retrouver l’élite l’an prochain. /comm-lgn