Le Swiss Canyon Trail veut organiser des Européens

Le Swiss Canyon Trail veut organiser des championnats d’Europe. La compétition de trail du Val-de-Travers, qui fêtera ses 30 ans d’existence en 2025, annonce ce lundi matin qu’elle a présenté sa candidature pour 2026. Un dossier qui, selon le communiqué, fait partie du trio de tête pour l’obtention de l’organisation de ces championnats d’Europe aux côtés de la Suède et de la Slovénie. « Si le Swiss Canyon Trail est choisi, cela représentera un événement sportif de grande ampleur avec un budget proche du million, 30 nations au départ, plus de 3'000 nuitées annoncées dans tout le canton de Neuchâtel et d’importantes retombées économiques et médiatiques pour la région », peut-on lire dans le communiqué. Une réponse est attendue pour mi-mai de cette année, alors que la 29e édition du Swiss Canyon Trail se courra du 7 au 9 juin avec plus de 2'300 coureurs attendus dans le Val-de-Travers. /comm-lgn