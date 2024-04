Le dernier Survivant est Catalan

Il était 7h30 samedi matin, au moment où 30 coureurs se sont élancés à l’assaut d’une boucle de 3,3 kilomètres avec 386 mètres de dénivelé, aussi bien positif que négatif. Une boucle à couvrir en moins de 30 minutes. Les plus faibles, qui ne terminent pas dans le délai imparti, sont irrémédiablement éliminés

L’année dernière, trois finishers avaient réussi à avaler en 12 heures les 24 boucles au programme. Rien de cela, cette fois-ci : Aleix Toda Mas – le vainqueur - a résisté à l’effort pendant huit heures et demi, il a bouclé 17 tours, loin devant son dauphin Tristan Blanchard. Ce Biennois de 45 ans s’est contenté de 14 boucles. Et en chiffre, cela n’est déjà pas si mal : « Il faut surtout s’arrêter sur le dénivelé avalé. Cela représente tout de même quelque 5'500 mètres aussi bien en montée qu’en descente », calcule Tristan Blanchard. « Et c’est bien la descente qui fait le plus mal ».