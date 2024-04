L'Unihockey Corcelles sur un nuage

C’est une première historique pour l’Unihockey Corcelles, la section unihockey de la FSG Corcelles-Cormondrèche.

Le club corcellois a fêté sa promotion en 1re ligue grand terrain dimanche, après avoir battu l’UHC Winterthour United 9-4 en barrage de promotion-relégation. Les protégés de Grégoire Schneider enlèvent ainsi leur série haut la main, trois victoires à zéro. Cela faisait une dizaine d’années que le club travaillait dans ce sens : « C’est assez exceptionnel pour nous », s’enthousiasme le président Timothée Hunkeler. « Dans les archives du comité, j’ai retrouvé qu’en 2014 déjà, l’ambition était de construire le club pour remonter en 1re ligue ». Et selon le président, le travail de longue haleine paie : « On a formé des juniors qui évoluent maintenant en 1re équipe. D’autres sont allés s’aguerrir dans des clubs plus cotés en Suisse alémanique, avant de revenir chez nous ».