Un club vaudruzien de triathlon honoré pour sa formation

Le Val-de-Ruz est une terre de triathlon. Le club Tri4fun a été honoré le week-end passé à Sursee par Swiss Triathlon. La structure vaudruzienne a reçu le label « Silver » dans le cadre de la soirée des clubs formateurs helvétiques. Tri4fun explique que ce label met « en lumière la qualité de formation de nos coachs, celle de l'offre que nous proposons ainsi que la forte présence et les beaux résultats de nos jeunes lors des compétitions ». La structure de Val-de-Ruz explique vouloir profiter de cette récompense pour continuer à « faire découvrir le triathlon au plus grand nombre », tout en mettant l’accent sur « le respect et l'esprit familial ». À ce jour, seuls cinq clubs suisses ont obtenu le Label Gold. /comm-dpi