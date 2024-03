« Tous ensemble, chacun son BCN Tour »

Marin, St-Aubin, Lignières, Couvet, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel : ce sont dans l’ordre chronologique les six têtes d’étapes de course à pied de la 37e édition du BCN Tour 2024. Six rendez-vous d’une dizaine de kilomètres, programmés tous les mercredis soirs, du mercredi 24 avril au mercredi 29 mai. C’est comme une bonne soupe dans une vieille marmite : il ne faut pas modifier une recette qui fait le succès populaire de la manifestation.

Cette année, le rendez-vous le plus particulier sera certainement celui de la troisième étape, mercredi 8 mai à Lignières : « Les coureurs s’élanceront du circuit automobile de Lignières. J’ai encore eu la confirmation aujourd'hui qu’il n’y a jamais eu de compétition de course à pied à cet endroit », relève Michel Sinz le responsable des parcours. « L’intégralité des parcours du Kid’s Tour est d’ailleurs tracée sur le circuit ».

Les inscriptions sont ouvertes.