Record d’inscriptions pour le « semi » du CEP

Il y avait foule à l’anneau d’athlétisme de Colombier ce dimanche matin. Plus de 800 personnes se sont retrouvées afin de participer au semi-marathon et aux 10km organisés par le CEP Cortaillod. A l’occasion de cette 29eme édition, c’est un joli record de participation qui a été battu. « On ne sait pas si les gens ont déjà arrêté le ski, mais en tout cas, on a été très surpris » expliquait Marc-Henri Jaunin, organisateur du semi-marathon du CEP Cortaillod. Il faut dire que l’année passée, 480 coureurs avaient participé à la manifestation. Cette année, le comité d’organisation a donc dû chercher des solutions de dernières minutes pour obtenir des dossards et des prix souvenirs supplémentaires.