Une très vieille dame alerte et rajeunie

Comme toutes les sociétés et au cours de sa très longue histoire, la FSG Le Locle a connu des hauts et des bas : « Au début des années nonante, il n’y avait plus que nonante membres dans la société. Le groupe d'athlétisme avait fait scission en raison de querelles internes. Mais toute une génération est revenue et a redynamisé la société », détaille encore Laurent Hug. « Notre nombre de membres varie actuellement entre 260 et 300 ».

Flavio Rota reste le gymnaste le plus en vue dans l’histoire de la société. Multiple médaillé aux championnats de Suisse, celui-ci a pris part aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, ainsi qu’à cinq championnats du monde et deux d’Europe.