Bradley Lestrade en or à Saint-Gall

Bradley Lestrade est champion de Suisse ! Le sprinter neuchâtelois a remporté le titre national sur 200 mètres dimanche lors des championnats nationaux d’athlétisme en salle de Saint-Gall. Au lendemain de sa médaille d’argent sur 60 mètres, le pensionnaire du club de Lausanne a su trouver les ressources pour jouer une nouvelle fois tout devant. Après avoir pulvérisé son record personnel en série en terminant en 21’11’’, contre 21’32’’ jusque-là, le Neuchâtelois a fait encore mieux en finale. Il a couru en 21’10’’ pour s’adjuger le titre pour trois petits centièmes.

Deux médailles et deux records

Bradley Lestrade quitte ainsi Saint-Gall avec deux médailles autour du cou, et deux nouvelles marques de références. Une préparation parfaite et presque inattendue pour Bradley Lestrade qui a rappelé tout sourire après sa course « ne pas forcément apprécier courir à l’intérieur ». De quoi, peut-être, changer d’avis à l’avenir. /gjo