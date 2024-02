Bradley Lestrade à l’assaut des championnats suisses en salle

Bradley Lestrade veut également tirer un trait sur sa dernière saison indoor. « C’était une saison frustrante », confie le jeune Chaux-de-Fonnier. « Actuellement je me sens bien mentalement et physiquement ». Ses objectifs sont clairs pour Saint-Gall : améliorer encore son chronomètre sur 60m et sur 200m. Il avoue toutefois que sur 200m, la piste est différente en intérieur. Il espère surtout profiter de cette préparation pour la saison extérieure.