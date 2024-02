Mondiaux de synchro de retour à Neuchâtel 

Neuchâtel, capitale mondiale du patinage synchronisé. Les championnats du monde juniors de la discipline se dérouleront du 14 au 16 mars aux patinoires du Littoral. Cette compétition regroupera 24 équipes en provenance de 20 nations différentes (Japon, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, Turquie, etc...). Cela représente aussi plus de 500 patineuses et patineurs, qui ont entre 16 et 19 ans, et qui se produiront sur la glace neuchâteloise.

Le club des patineurs de Neuchâtel a répondu favorablement à une proposition de l’ISU, l’Union internationale de patinage. Il organise cet événement pour la deuxième fois en l’espace cinq ans. La force de sa candidature réside dans le regroupement de toutes les infrastructures nécessaires dans un espace réduit : « On a tout sur place. Deux pistes de glace reliées entre elles ; des salles de gymnastique pour les échauffements. Les hébergements sont proches, on peut même se rendre à pied aux patinoires », argumente la vice-présidente du comité d’organisation, Chantal Maspoli.