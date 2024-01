Nouveau coach aux Knights

Du mouvement au sein des Neuchâtel Knights. L’équipe de football américain accueille un nouvel entraîneur chevronné. Giovanni Modena reprend les rênes de la formation de Ligue C dès cette saison. Il succède à Damien Lehmann qui souhaite poursuivre son parcours de joueur. Le nouveau coach italien est âgé de 62 ans. Après sa carrière de joueur à la fin des années 80, il devient entraîneur en se formant aux États-Unis et au Canada. En parallèle, il a été actif en France et en Italie où il a notamment dirigé l’équipe finaliste du championnat italien en 2017 et a œuvré en tant que coach assistant de l’équipe juniors française sacrée championne d’Europe, précise le communiqué du club diffusé lundi.





Un Neuchâtelois dans l’élite

Formé aux Knights, Antoine Feuvrier va découvrir l’élite du football américain. Le Neuchâtelois s’est engagé avec la formation de Thonons-les-Bains cet hiver. Le Môtisan de 25 ans évoluera avec les Black Panthers, équipe championne de France et vice-championne d’Europe en 2023. /comm-jpp