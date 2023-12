Les favoris ont tenu leur rang lors de la Corrida Raiffeisen. Samedi soir à Neuchâtel, Loanne Duvoisin, lauréate du Mérite sportif 2023, a remporté la course à pied chez les dames avec un chrono de 22’35'' pour 6,8 kilomètres. Elle devance Marion Monney de 12 centièmes et Joanna Ryter de 51. Dans la vieille ville neuchâteloise, Mickael Marti a été le plus rapide chez les hommes avec un chrono de 19’41’’. Il devance Mirko Ratano (10’’) et Julien Fleury (12’’). /dpi