La pluie s'invite à la 15e Trotteuse

Succès populaire pour la 15e édition de la Trotteuse-Tissot. Les déguisements de Père Noël ont rempli le Pod de La Chaux-de-Fonds de belles couleurs, en contraste avec la météo. La pluie et le vent ont largement régné sur l’événement samedi, sans entamer la motivation des coureurs.







Le retour du trail

Le trail était de retour à la Trotteuse sur une distance de 18,53 km; une distance en référence à 1853, année de fondation de Tissot, le sponsor principal de la course. Le départ a d’ailleurs été donné juste devant l’entreprise horlogère au Locle.

Julien Fleury n’a eu besoin que de 1h04’27’’ pour boucler le parcours, devant Mickael Marti et Maël Erard. La marraine de la manifestation Joanna Ryter était la première femme à passer la ligne d’arrivée, après 1h18’57’’. Elle a devancé Karen Schultheiss et Judith Noter. Tous les participants notaient que le parcours contenait plus de béton qu’attendu, en raison du manque de neige. Seul le passage du parcours vita a engendré quelques glissades, selon les coureurs, qui ont également dû affronter le vent et la pluie.