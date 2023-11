Demian Schaedler et Linda Muther remportent l’épreuve reine de la Course des Pavés

Demian Schaedler a dominé le trail des 7 Lieues de la Course des Pavés à la Neuveville. L’athlète de St-Imier a bouclé les 24 km pour 800 m de dénivelé positif en 1h37’30’’. Il a devancé le Bernois Christian Leu de 9’’ et le Neuchâtelois de Cormondrèche Marc Lauenstein de 1’03’’.

Chez les dames c’est Linda Muther qui a remporté l’épreuve reine de la 28e édition de la Course des Pavés. Elle s’est imposée en 1h57’26’’. La Soleuroise a ainsi été plus rapide que la Fribourgeoise Romaine Pillonel de 4’22’’ et que la Seelandaise Natacha Sieber de 5’43’’.

Tous les résultats de la manifestation sont à retrouver ici. /fwo