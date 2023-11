La Course des pavés a la recette du succès

Années après années, le succès de la Course des pavés ne se dément pas. La 28e édition de la course à pied qui se tient à La Neuveville ce samedi va encore attirer les foules. Les organisateurs attendent plus de 2'000 participants, barre symbolique déjà franchie à plusieurs reprises ces dernières années. Face à une telle affluence désormais régulière, l'organisation s’est mise au diapason. « C’est un sacré défi pour une commune de 3'600 habitants d’accueillir 2'000 coureurs sur un jour ! Nous avons plus de 200 bénévoles, mais c’est chaque année plus dur d’en trouver. On fait partir les différentes catégories tout au long de la journée pour gérer le flux. Et il nous faut pour ça des infrastructures qui coûtent assez cher », expose le responsable course Cyprien Louis.