Nouveau partenariat pour le Swiss Canon Trail

Le Swiss Canyon Trail partenaire d’un nouveau circuit mondial. La course à pied du Val-de-Travers est inscrite au calendrier 2024 de la première édition du World Trail Majors, qui réunit neuf trails de 100 kilomètres ou plus, répartis en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Le World Trail Majors est le fruit de discussions menées entre les directeurs de courses qui souhaitent mettre en commun les connaissances de leur sport acquises au fil des décennies. « L’association vise ainsi à préserver l’esprit originel du trail, les régions et leurs spécificités » indiquent les organisateurs du Swiss Canyon Trail dans leur communiqué. /comm-mne





Le calendrier du World Trail Majors