Le JC Cortaillod échoue au pied du podium

Réussite totale pour le Final Four

Si le club reste sur sa faim quant au bilan sportif, celui organisationnel de ce week-end est tout autre. Pour la deuxième et dernière fois, le JC Cortaillod a accueilli le Final Four, soit l’événement phare du judo suisse. Et la Riveraine était bondée samedi soir au moment des deux finales. « Des médias de toute la Romandie ont fait le déplacement. On parle de judo, de Neuchâtel ville, de Neuchâtel canton et on voit que le judo est une discipline qui n’est pas juste la cinquième roue du char. », s’est réjoui Stéphane Guye le directeur technique carcoie.