Christian Leu et Marine Jaquat remportent la Verticale d'Hauterive

Une édition pluvieuse pour la Verticale d'Hauterive. La traditionnelle course a pied reliant le port du village à Chaumont a consacré ce dimanche Christian Leu et Marine Jaquat. Chez les hommes, l'Alémanique, spécialiste de courses de montagne, a terminé le parcours de 3,8 kilomètres pour 659 mètres de dénivelé en 26'35. Il a devancé de 1'05 Mirko Ratano, le vainqueur de Cressier-Chaumont cette année, et de 1'18 l'Américain Torin Koos. Chez les dames, la citoyenne de Neuchâtel Marine Jaquat a passé la ligne en 34'39, avec 1'26 d'avance sur Lena Breitter et 2'23 sur Corinne Isler.

Sur la diagonale, qui double la montée, la victoire s'est jouée chez les hommes dans un mouchoir de poche. Loïc Noël a terminé le parcours en 1h09'19, avec deux secondes d'avance sur Kevin Clerc. Valentin Isler a complété le podium à 5'07. Chez les dames, Anaïs Youssefi a remporté la course en 1h27'53, avec 2'26 d'avance sur Laure Robert et 8'46 sur Stéphanie Thévenaz. /lre