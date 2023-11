Entre préparation et fun au Challenge du Red-Fish

Il y avait foule au Nid-du-Crô ce week-end. Pendant deux jours, près de 500 nageurs se sont succédés dans les bassins neuchâtelois, à l’occasion du 29e Challenge du Red-Fish. Cette compétition était l’occasion d’accueillir des nageurs de prestigieux clubs suisses, comme Bâle, Lucerne ou encore Lausanne et Lancy. Près de 70 athlètes du Red-Fish y participaient également, avec des objectifs différents. « On veut attirer l’élite sur cette compétition pour leur permettre de peaufiner les derniers détails avant le championnat suisse dans deux semaines à Uster » explique Matthieu Senn, membre du comité du Red-Fish. « On parle d’élite nationale, ceux qui côtoient ceux qui vont aux JO ».