La vieille ville résonnera aux pas des coureurs

La Corrida Raiffeisen est ouverte à toutes et à tous, des plus jeunes aux plus anciens. Les Pères et Mères Noël sont également invités à parader : le meilleur déguisement sera récompensé. Les organisateurs avaient accueilli 712 participants l’an dernier ; ils espèrent franchir la barre des mille cette année. Les inscriptions sont ouvertes.

La course se déroule en nocturne à partir de 17h30. Elle devrait bénéficier d’une illumination plus généreuse qu’en 2023 : des mesures d’économie d’énergie avaient conduit les autorités à réduire l’éclairage public. /mne