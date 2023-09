Le trail est de retour à la Trotteuse-Tissot

Un retour de taille à la Trotteuse-Tissot. Les organisateurs de la course à pied à La Chaux-de-Fonds ont dévoilé samedi les détails de la 15e édition. Elle se tiendra le 9 décembre prochain et affichera à son programme le retour du trail entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Le trail, qui n’est pas organisé chaque année, a été rallongé pour 2023. Au lieu des quelque 15 km habituels, les participants courront 18,53 km cet hiver. Les inscriptions ouvrent dimanche. /dpi