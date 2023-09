Sentiments mitigés de Loanne Duvoisin

Performance mi-figue mi-raisin pour Loanne Duvoisin. La triathlète vaudruzienne s’est hissée à la 7e place des championnats du monde de X’terra, la version labellisée du cross-triathlon, samedi à Molveno, en Italie. Elle a concédé près de dix minutes à la Française Solenne Billouin, qui conserve ainsi son titre acquis l’an dernier. Loanne Duvoisin a bouclé ses 1,5km de natation, 32km de VTT et 10km de course à pied en 3h15’58’’. À l’issue de sa course, elle exprimait des sentiments mitigés : « J’étais régulière dans l’énergie que je donnais. Mais l’énergie n’était pas assez suffisante pour aujourd’hui. Un peu déçue du résultat, mais je suis aussi consciente que ces dernières semaines, je me suis en priorité entraîné en natation, au détriment des deux autres disciplines ».