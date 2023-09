Le tir neuchâtelois à la fête

Une razzia de médailles pour les tireurs neuchâtelois. Engagées samedi dans le match romand, dans le canton de Vaud, les fines gâchettes de la région ont trusté les podiums.





De l’or en individuel…

Matthias Gerber a décroché le titre dans l’épreuve du tir à 300 mètres, 2 positions – armes de sport. Sur le même format, mais à l’arme d’ordonnance, Kim Leuba a cueilli l’argent. Et en position couchée, Cédric Leuba et Bernard Scanio ont également pris la seconde place.





…et pas équipes

Les breloques ont aussi été décrochées en équipe par les tireurs neuchâtelois. Les trios de Romain Seuret, Kim Leuba et Joël Evard à 300 mètres, 2 positions arme d’ordonnance et de Rémy Bohren, Louis Delabays et Matthias Gerber à l’arme de sport, ont remporté l’or.

Trois autres équipes neuchâteloises ont encore récolté deux médailles d’argent et une de bronze lors de ce rendez-vous. /comm- gjo