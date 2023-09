Anaïs Kistler de retour sur le ring

Une double vie assumée

Anaïs Kistler a profité de ces derniers mois pour « retourner à la salle et analyser les détails de son dernier combat ». Un retour aux affaires rempli d’ambition pour cette infirmière de métier qui espère figurer bientôt parmi les meilleures européennes de la catégorie des moins de 64 kg. Mais allier sa profession à sa passion du ring est un sacré défi. « En Suisse on ne peut pas vivre de la boxe, donc j’ai un métier à côté. Ça demande passablement d’organisation et de compréhension de mon entourage. Mais pour l’instant j’arrive à concilier les deux », explique la boxeuse neuchâteloise.