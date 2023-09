Chaude édition pour Cressier-Chaumont

La 49e édition de Cressier-Chaumont a connu samedi une journée ensoleillée et chaude ! Plus de 260 coureurs ont pris le départ depuis Cressier, voire depuis Enges pour le plus petit parcours. Chez les hommes, la victoire sur le tracé traditionnel est revenue à Mirko Ratano. Pour sa première participation, l’habitant de Neuchâtel a passé la ligne d’arrivée après 55’11. L’athlète du CEP Cortaillod a devancé de 5’34 Jordano Martinez de La Chaux-de-de-Fonds et de 7’43 Thibaut Geiser de Neuchâtel.