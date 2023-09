Le Judo Club Cortaillod Neuchâtel accède aux play-off

Le Judo Club Cortaillod Neuchâtel a pris le bon wagon. L’équipe féminine a obtenu son ticket pour les play-off samedi lors de la dernière journée des interclubs de Ligue nationale A. À Uster, les judokates neuchâteloises ont obtenu 2 victoires contre deux défaites dans un match à quatre contre Stade Lausanne, Uster, Oensigen et Lausanne. Grâce à ces performances, elles se classement quatrième du classement et décrochent le dernier ticket pour les play-off. Le Final Four se disputera le 11 novembre à Neuchâtel. Chez les messieurs, la messe était déjà dite avant la rencontre entre le Judo Club Cortaillod Neuchâtel et Uster. Déjà éliminés de la course aux play-off, les Neuchâtelois ont concédé deux défaites samedi face aux champions de Suisse. /dpi