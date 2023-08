Crevaisons à répétition pour Laurent Reuche

Trois crevaisons ont freiné les ardeurs de Laurent Reuche : le pilote des Brenets et son navigateur chaux-de-fonnier Patrick Spart ont pris part samedi et dimanche à la quatrième manche du Clio Trophy Terre France, qui s’est tenue en Lozère, le championnat de France des rallyes terre. Cinquième au terme de la première journée après avoir subi deux crevaisons et avec des amortisseurs défectueux, Laurent Reuche a réussi à grappiller un rang, le dimanche : à deux spéciales de la fin, il était 4e. Mais il a été victime d’une nouvelle crevaison, ruinant tout espoir de monter sur le podium. Au final, l’équipage neuchâtelois se classe onzième.

En octobre, Laurent Reuche et Patrick Spart seront au départ de la cinquième et ultime manche de la saison à l’enseigne du Rallye des Cardabelles. /mne-comm