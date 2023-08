Bradley Lestrade en piste avec le relais

La qualification est au bout d’un tour de piste à quatre : vendredi à 19h30 en Hongrie, le relais helvétique sera en lice dans les séries du 4 x 100 mètres des championnats du monde d’athlétisme. À Budapest, il aura un seul objectif en tête : décrocher son ticket pour la finale de samedi. Le Chaux-de-Fonnier Bradley Lestrade sera de la partie. Il s’élancera en deuxième position après avoir reçu le témoin du Pascal Mancini, qui est aussi son entraîneur. Le Fribourgeois et le Neuchâtelois avaient déjà couru dans cet ordre l’été dernier aux championnats d’Europe de Munich : la Suisse s’était classée cinquième, portant au passage le record national à 38’’36. Pour Bradley Lestrade, le constat est clair : il faudra réaliser un chrono similaire pour espérer figurer parmi les huit meilleures nations du monde. Le sprinter chaux-de-fonnier tient un discours rassurant à ce propos : « La qualité des sprinters que l’on a maintenant en Suisse est supérieure à l’année dernière. On doit juste faire le job et assurer les relais ».