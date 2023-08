La course d’obstacles fait son spectacle à Neuchâtel

La Ville de Neuchâtel se bouge durant tout le week-end. Les Jeunes-Rives et plusieurs autres sites du bord du lac accueillent le 23e Festival des Sports. Jusqu’à dimanche soir, 35 associations et clubs sportifs de la ville et des alentours présentent une quarantaine de disciplines au grand public.

L’un des temps forts de cette édition est la tenue, sur sol neuchâtelois, du premier championnat suisse de course d’obstacles sur 100 mètres. « Traditionnellement, une course d’obstacles a lieu sur un parcours d'entre 3 et 10 kilomètres. Depuis une année, une nouvelle discipline est en train d’émerger sur 100 mètres », se réjouit Martial Lüthi, le président de la Fédération Swiss Obstacle Sports.