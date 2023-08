Cressier - Chaumont aura bien lieu

C’est la plus ancienne épreuve qui figure encore au calendrier des courses à pied neuchâteloises : la 49e édition de Cressier – Chaumont se déroulera bel et bien samedi 9 septembre. Elle était en sursis. Son organisation est chapeautée par la SIP, la Société d’intérêt public de Chaumont. Le traditionnel parcours de 13 kilomètres a été réduit à 12 kilomètres pour 800 mètres de dénivellation. En revanche, les coureurs les plus aguerris pourront à nouveau se mesurer sur un tracé de 21,5 km (Cressier – Chuffort – Chaumont) et 1300 mètres de dénivellation, qui comprend un passage par les crêtes. Il est également possible de choisir la version la plus légère entre Enges et Chaumont (7,5 km – 400 m de dénivellation). Il y en aura pour tous les goûts y compris pour les enfants.

Les arrivées sont jugées à chaque fois la hauteur du funiculaire de Chaumont et les inscriptions sont ouvertes. /comm-mne