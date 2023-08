Elio Schneider et Lyne Dubois s’offrent le Granitman

Deux athlètes chaux-de-fonniers se sont offert la 33e édition du Granitman. Elio Schneider et Lyne Dubois ont remporté la 3e manche des Triathlon Jurassik Series samedi à Asuel. Chez les hommes, Elio Schneider a bouclé les 500 mètres de natation, 22 kilomètres de cyclisme et 5,5 kilomètres de course à pied en 57’13’’. Il termine ainsi à 13’’ du record établi en 2021 par Alexis Lhérieau. Elio Schneider a terminé avec 3’17’’ d’avance sur son poursuivant, l’Ajoulot Nathan Gigon. C’est le Français Thomas Linder qui est monté sur la 3e marche du podium à 3’21’’ du vainqueur.

Du côté féminin, Lyne Dubois a franchi la ligne d’arrivée après 1h13’15’’ d’effort. Elle a terminé avec 1’ d’avance sur la Bruntrutaine Sarah Schaffter et 3’17’’ sur l’athlète de Courrendlin Lauriane Hurtaud. La vainqueure des deux premières manches des Trialthon Jurassik Series, Carole Perrot était absente samedi dans la Baroche.

Au total, environ 200 athlètes ont pris part à cette 33e édition du Granitman. Tous les résultats sont à retrouver ici. /fwo