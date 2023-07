Onze Neuchâtelois au championnat du monde de tchoukball

Une équipe de Suisse à la teinte neuchâteloise. Le championnat du monde de tchoukball commence demain à Prague pour la sélection helvétique. Pas moins de 11 joueurs de la région évolueront sous les couleurs nationales lors de cette compétition, dans trois équipes nationales: les catégories elites féminine et masculine, et celle des plus de 40 ans. Les Val-de-Ruz Flyers et La Chaux-de-Fonds Beehives verront respectivement cinq et six de leurs licenciés fouler les terrains tchèques. Parmi eux, le président du club de la Métropole horlogère, Gaël Sieber, portera la casquette d’entraîneur de l’équipe de Suisse. Il évoluera aussi en tant que joueur lors de ce mondial, et ce, pour la dernière fois. « Il y a un temps pour tout. Il est temps pour moi de raccrocher ma casquette de joueur. Je n’ai aucune crainte pour l’avenir, les jeunes sont plus motivés que jamais », explique Gaël Sieber.