L’ovalie en vitrine à Macolin

Macolin se mue en capitale continentale du rugby à 7 le temps d’un week-end. Le centre national du sport accueille le championnat d’Europe des moins de 18 ans de la discipline samedi et dimanche. Ce rendez-vous va rassembler 12 nations sur les hauts du lac de Bienne. La Suisse est en lice dans le groupe B aux côtés de l’Ireland, de la Tchéquie et de l’Allemagne. La France, la Lituanie, la Belgique et la Turquie s’affrontent dans le groupe A, alors que le groupe C se compose du Portugal, de l’Espagne, de l’Ukraine et d’Israël. « C’est une vitrine pour la fédération. Nous avons l’occasion de montrer que le rugby existe en Suisse et que nos jeunes ont un bon niveau », se réjouit le directeur général de la fédération suisse de rugby.