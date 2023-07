Julien Baillod s’est couvert de médailles dans les épreuves de natation des European Masters Games (championnats d’Europe masters) de Tampere en Finlande. Dans sa catégorie des 40-44 ans, le sociétaire du Red Fish Neuchâtel a récolté pas moins de cinq breloques, une en argent (200m dos) et quatre en bronze (400 et 800m libre, 200m papillon et 200m 4 nages).

Près de 4'000 athlètes de 29 disciplines sportives différentes ont pris part à cet événement. /comm-mne