L'été bien rempli de Bradley Lestrade

Bradley Lestrade se remet en piste au quart de tour ! Le sprinter chaux-de-fonnier avait fait l’impasse sur le Résisprint International, le 2 juillet au centre sportif de La Charrière, pour se ménager en vue d’un été qui s’annonce chaud : Bradley Lestrade a les yeux braqués sur le relais 4 x 100m. Avec l’équipe de Suisse, il s’était classé cinquième aux championnats d’Europe de Munich l’an dernier. Le quatuor helvétique avait abaissé au passage le record national, le portant à 38’’36.

Quatre rendez-vous internationaux majeurs attendent ainsi Bradley Lestrade jusqu’à la fin du mois d’août. L’étudiant en sports et management chaux-de-fonnier s’alignera déjà samedi aux championnats d’Europe des moins de 23 ans en Finlande. Il sera en lice dans le 200 mètres et surtout dans le relais 4 x 100m, avec lequel il est ambitieux : « On veut vraiment essayer d’aller chercher une médaille. On a de bons athlètes et une bonne équipe ».

Bradley Lestrade aborde cette échéance en pleine possession de ses moyens. Il estime être complètement remis de sa déchirure musculaire à la cuisse survenue à l’entraînement avant le Résisprint : « Les blessures font partie de la vie d’un athlète. Je me suis blessé pour la première fois de ma carrière. Mais je me suis vite remis et j’ai renoncé au Résisprint pour mieux m'entraîner en vue des Européens ».