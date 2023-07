Le rêve olympique de Margaux Varesio prend l'eau

Le rêve olympique de Margaux Varesio tourne au vinaigre. Et pour cause ! La spécialiste neuchâteloise de natation synchronisée a enregistré un premier coup dur : à peine remise d’une blessure au coccyx, elle a dû renoncer par la force des choses aux championnats du monde qui débutent vendredi à Fukuoka. Elle devait prendre part à la compétition de duo avec Emma Grosvenor. Mais sa partenaire habituelle s’est définitivement retirée un jour avant de s’envoler pour le Japon. Margaux Varesio comptait sur la remplaçante, qui avait été désignée au début de l’année par Swiss Aquatics, pour poursuivre sa campagne de qualification en vue des JO 2024. La nageuse neuchâteloise a connu un second coup d’arrêt : l’association faîtière a mis son veto, ne souhaitant pas continuer à s’impliquer dans le projet olympique avec un nouveau duo : « La Fédération a avancé des arguments de santé et financiers pour justifier sa décision. A mon avis, ils ne sont pas valables » argumente Margaux Varesio : « J’ai refait un bilan de santé après avoir été blessée qui m’autorise à m’investir à 100% pour la compétition ».