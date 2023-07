Un équipage neuchâtelois champion de Suisse d’aviron

Week-end faste pour la Société nautique de Neuchâtel. Ses membres ont décroché plusieurs médailles lors des championnats de Suisse d’aviron sur le plan d’eau du Rotsee à Lucerne. L’or tout d’abord pour l’équipage 4 mixte en catégorie Masters C composé de Sarah Bernard, Brice Heintzmann, Delphine Reffay et Alexandre Voisin.

Deux médailles de bronze ont également été récoltées en double Masters C par Sarah Bernard et Alexandre Voisin et en double Masters B grâce au duo composé de Brice Heintzmann et Delphine Reffay. / comm-jpp