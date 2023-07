Performances de choix au Résisprint

Le Résisprint international n’a pas volé sa réputation : le meeting d’athlétisme chaux-de-fonnier a débouché sur une gerbe de performances de choix et de meilleures performances personnelles dimanche sur l’anneau du Centre sportif de La Charrière. Des records nationaux de Nouvelle-Zélande, Belgique, Gambie, Pays-Bas, Afrique du Sud ou encore du Chili sont tombés : l’universalité de l’événement n'est plus à démontrer. Le Camerounais Emmanuel Eseme a par exemple égalé le record du meeting sur 100 mètres, en courant sous les 10 secondes, en 9''96 plus exactement. La Néo-Zélandaise Zoé Hobbs a battu le record national du 100 mètres féminin en 10''96.