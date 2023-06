Planchistes neuchâtelois en force aux Européens 

Le matériel est donc identique pour tous. La surface de la voile autorisée change en revanche en fonction des catégories : sa taille est plus modeste chez les plus jeunes. Il y a un autre élément à prendre en ligne de compte. Le poids du planchiste peut aussi avoir son incidence : « Cela dépend du vent, lorsque celui-ci est fort, il plutôt avantageux d’être lourd et dans le cas inverse d’être léger », explique Ernestine Investin. La plus jeune – et aussi la plus légère de la bande – souligne encore que les Suisses sont reconnus pour être plus l’aise par petit temps : « On manque de vent sur nos lacs et on apprend à faire avec ».