Escrime: Les Suissesses au pied du podium à l'épée

Les épéistes suisses ont dû se satisfaire du quatrième rang lors des Championnats d'Europe comme l'an dernier. A Cracovie en Pologne, elles ont perdu la finale pour la 3e place contre l'Italie 33-37.

Le quartette suisse avec Pauline Brunner, les soeurs Aurore et Angeline Favre ainsi que Noemi Moeschlin a d'abord battu d'entrée la Suède (45-28) et a surpris face aux Ukrainiennes (45-42) pour accéder aux demi-finales. Las, les Suissesses se sont inclinées 45-32 contre la France.

Dans le duel pour le bronze contre des Italiennes qui alignaient les routinières Rossella Fiamingo et Mara Navarria, deux anciennes championnes du monde individuelles, les Suissesses ont mené jusqu'au cinquième des neufs combats. Puis deux nettes défaite de Brunner et Aurore Favre contre Navarria et Fiamingo ont fait la différence. Les épéistes helvétiques n'ont plus pu freiner les Italiennes.

L'an dernier aux Européens d'Antalya, les Suissesses avaient perdu la finale pour le bronze contre l'Ukraine. La dernière médaille remonte à 2009. Le concours masculin aura lieu vendredi avec une équipe suisse. /ats