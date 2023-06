Un retour et des adaptations pour les Triathlon Jurassik Series 2023

La saison de triathlon commence ce week-end dans l’Arc jurassien. Le coup d’envoi des Triathlon Jurassik Series sera donné à l’occasion du triathlon d’Engollon. Cette année, le championnat comptera six étapes, avec un calendrier très serré : deux manches en juillet (1er juillet à Engollon et 9 juillet à La Neuveville) et quatre manches en août (une par week-end entre le 12 août et le 2 septembre).

Ce calendrier a, semble-t-il, une incidence sur le nombre d’inscriptions pour le championnat au complet : « Nous n’avons vendu que 8 paquets pour toute la série alors que nous en attendions une vingtaine. Mais la première manche qui se tient ce week-end a une bonne fréquentation avec près de 300 inscrits », détaille Frédéric Schmidt avec sa double casquette de président du championnat jurassien et du triathlon de La Chaux-de-Fonds. Ce dernier souligne aussi la forte concurrence que connaît le triathlon face aux autres manifestations sportives de plus en plus nombreuses.