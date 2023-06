Certaines aides Covid-19 pour le sport doivent être remboursées

Certaines aides Covid-19 pour soutenir le sport suisse en 2021 ont été versées en trop et doivent donc être remboursées. Des contrôles menés depuis ont montré que certaines contributions n'ont pas été utilisées de manière conforme.

En 2021, quelque 103 millions de francs ont été versés à 1900 organisations sportives sous la forme de contributions à fonds perdu, indique jeudi l'Office fédéral du sport. Swiss Olympic était chargée de répartir ces aides.

Leur utilisation a fait l'objet de contrôles. Un rapport relève que le lien de causalité entre les dommages déclarés et la pandémie n'est pas toujours établi et que les contributions ont été dans certains cas employées pour des remboursements de capital.

En outre, bon nombre d'organisations affichent pour 2021 un bénéfice supérieur à celui d'avant la pandémie et, dans certains cas, il se peut que les aides aient permis de financer des tâches administratives. Swiss Olympic doit faire la lumière et rembourser les contributions versées en trop d'ici fin 2023 au plus tard.

/ATS