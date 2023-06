Le Résisprint toujours attractif pour les sprinters

Ils viennent même de Nouvelle-Zélande, du Japon, de l’Afrique : les athlètes se bousculent au portillon pour courir à La Chaux-de-Fonds. La 43e édition du Résisprint international se tient dimanche sur l’anneau d’athlétisme du Centre sportif. Les organisateurs ont dû faire face à quelque 1'000 de demandes de participation en provenance du monde entier alors qu’ils peuvent accueillir 400 athlètes au maximum. Les sprints courts, 100 et 200m ainsi que les haies sont les disciplines les plus prisées. La piste de La Charrière est toujours autant réputée pour sa rapidité. Une réputation justifiée : « La piste répond très favorablement aux impulsions surtout sur les distances courtes », relève Olivier Gloor. Mais le directeur du meeting souligne qu’il y a d’autres éléments qui ne sont pas toujours mis avant : « La date dans le calendrier est très opportune. Les athlètes sont en forme en juillet. C’est indéniable. Et après le dernier facteur, c’est que les athlètes viennent avec la certitude qu’ils vont signer une performance. Cela booste tout le meeting ».