Un Neuvevillois pour la première du padel aux Jeux européens

Le padel, à mi-chemin entre le tennis et le squash et qui se joue principalement en double, est très populaire en Espagne et en Amérique du Sud (où il a été inventé) et fait partie des disciplines qui se développent le plus rapidement en Suisse et dans le monde actuellement. « C’est ludique, ça plait à tous. Les gens sont aussi en équipe donc il y a un aspect social. On voit aussi beaucoup de joueurs de tennis qui passent au padel », analyse Valentin Wenger.





« Compliqué face aux professionnels »

Le Bernois, à la tête d’une académie basée à Marin, n’est cependant pas professionnel contrairement à certains adversaires qu’il pourrait croiser en Pologne où le tournoi sera à élimination directe. « Créer un exploit contre les professionnels sera compliqué. L’objectif sera de prendre de l’expérience et du plaisir », confie le Neuvevillois. Il entre en lice ce mercredi au côté de son compatriote genevois Kilian Jordan. /cra-jpi