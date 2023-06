Le terrible parcours du Neuchallenge

La première étape du Neuchallenge 2023 s'est achevée mercredi. Durant six semaines, 407 sportifs et sportives se sont lancés à l’assaut d'un tracé inédit et exigeant qui séparait Bevaix de la Fruitière de Bevaix. Quelques passages accusaient 23% de pente. Cette épreuve très sélective a permis aux cadors, dont la star française de trail Thibaut Baronian, de truster les premières places d'un Défi qualifié par beaucoup "d'un des plus exigeants proposés par Neuchallenge depuis 2015". En course à pied, Isabelle Racine de Fleurier et Thibaut Baronian (3ème du classement mondial de la Golden Trail World Series 2022) se sont imposés respectivement en 40’27’’ et 27’28’’.

En vélo, la Neuchâteloise Ines Freiburghaus et le Boudrysan Mikko Erni signent les meilleurs temps, respectivement en 35’17’’ et 28’45’’.

Pour la 2ème étape, Neuchallenge propose du 9 juin au 19 juillet un parcours inédit avec départ devant la Maison de l'Absinthe à Môtiers et arrivée au Restaurant des Plânes, sur les hauteurs de Couvet. /comm-mne