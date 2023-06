Quatre Neuchâtelois sélectionnés pour les Jeux Special Olympics

C’est le pendant des Jeux olympiques mais il est réservé aux sportifs et sportives en situation de handicap mental. Quatre athlètes de Procap La Chaux-de-Fonds – Vallon ont été retenus pour les Jeux mondiaux Special Olympics de Berlin. Il s’agit des judokas Christophe Steiner et Kelly Lehmann ainsi que les joueurs de bowling Sylvain Robert-Tissot et Cédric Zbinden. Ils s’envoleront ce dimanche 11 juin pour l’Allemagne. Après un premier stage à Karlsruhe, ils se rendront à Berlin. Les compétitions s’étaleront entre le 17 et le 25 juin. Le voyage de retour est prévu le 16 juin.

Les Jeux mondiaux Special Olympics sont organisés – à l’image des J.O. – tous les quatre ans. En Allemagne, ils réuniront quelque 7'000 athlètes en provenance de 190 nationalités qui vont se mesurer dans 26 disciplines différentes. Karolane Morandi et Denise Zbinden sont les deux coaches qui encadrent les quatre participants neuchâtelois : « C’est quelque chose d’incroyable, à en avoir les poils qui se redressent sur les bras », raconte Denise Zbinden qui a déjà vécu l’événement, mais en tant que spectatrice.